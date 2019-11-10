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Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч 10 ноября

воскресенье, 10 ноября 2019, 08:30
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10 ноября в матче 12-го тура чемпионата Англии встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

Начало поединка в 18:30.

Букмекеры отдают минимальное превосходство хозяевам поля. На победу мерсисайдского клуба предлагается коэффициент 2,60. На то, что в матче будет зафиксирована ничья, можно поставить с коэффициентом 3,50. На успех "Манчестер Сити" можно поставить с коэффициентом 2,62.

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

После 11 туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко. "Манчестер Сити" занимает вторую позицию, имея в активе 25 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" и "Арсенал" устроили голевую феерию в Кубке английской лиги.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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