Черту бананы дали? Реакция болельщиков на расистский скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"

Центральный матч 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" завершился громким скандалом после того, как в адрес капитана "горняков" Тайсона с трибун начали выкрикивать расистские оскорбления.

Инцидент с бразильским футболистом затмил собой даже сам результат встречи двух лидеров отечественного футбола. Своим мнением о ситуации поделились и болельщики двух команд. Одни считают, что инцидент с расизмом раздут, а провокатором конфликта выступил сам Тайсон. Другие же настаивают на том, что фанаты своим поведением перешли грань.

"Апостроф" собрал самые яркие цитаты болельщиков на скандал с Тайсоном.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" жестко ответило "Шахтеру" на обвинения в расизме.