Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Шахтер: расписание трансляций

26 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Манчестер Сити" и украинский "Шахтер". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". Смотрите прямую трансляцию игры "Манчестер Сити" - "Шахтер" на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между английским и украинским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 2".

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



В четырех турах "Шахтер" набрал пять очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С. "Манчестер Сити" с 10 очками в активе является лидером группы.

Напомним, что в 1-м туре "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо", "Манчестер Сити" не смог обыграть "Аталанту".