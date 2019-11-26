Манчестер Сити - Шахтер: последние новости перед игрой

26 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" встретится с "Шахтером". На "Апострофе" будет доступна онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" - "Шахтер".

Обе команды понесли серьезные потери перед матчем. Чемпион Украины не сможет рассчитывать на травмированных Дентиньо и Тайсона, а также на дисквалифицированного Марлоса. Английскому клубу по разным причинам не помогут Серхио Агуэро, Клаудио Браво, Эмерик Лапорт, Лерой Сане и Александр Зинченко.

Поединок пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Славко Винчичем. В качестве его ассистентов выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный судья - Раде Обренович.

После четырех туров лидером группы С является "Манчестер Сити", который набрал 10 очков. "Шахтер" с пятью очками в активе занимает второе место. Также в группе выступают загребское "Динамо" (5) и "Аталанта" (1).

Ранее "Апостроф" публиковал слова легенды "Шахтера" Андрея Воробья, который оценил перспективы "горняков" в матче с "Манчестер Сити".