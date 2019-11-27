Барселона - Боруссия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и дортмундской "Боруссии" на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 27 ноября.
БАРСЕЛОНА - БОРУССИЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Начало встречи в 22:00.
Барселона: тер Штеген, Роберто, Умтити, Лангле, Фирпо, Бускетс, де Йонг, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес
Запасные: Нето, Ваге, Тодибо, Артур, Видаль, Гризманн, Фати
Боруссия: Бюрки, Хакими, Шульц, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Пищек, Витсель, Вайгль, Брандт, Ройс
Запасные: Хиц, Загаду, Шмельцер, Дауд, Гетце, Санчо, Азар
Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ему будут ассистировать судьи на линиях Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр - Карим Абед.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Барселона" сыграла вничью со "Славией", "Боруссия" обыграла "Интер".