Барселона - Боруссия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и дортмундской "Боруссии" на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 27 ноября.

БАРСЕЛОНА - БОРУССИЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Барселона: тер Штеген, Роберто, Умтити, Лангле, Фирпо, Бускетс, де Йонг, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес

Запасные: Нето, Ваге, Тодибо, Артур, Видаль, Гризманн, Фати

Боруссия: Бюрки, Хакими, Шульц, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Пищек, Витсель, Вайгль, Брандт, Ройс

Запасные: Хиц, Загаду, Шмельцер, Дауд, Гетце, Санчо, Азар

Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ему будут ассистировать судьи на линиях Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр - Карим Абед.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Барселона" сыграла вничью со "Славией", "Боруссия" обыграла "Интер".