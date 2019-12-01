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У нас очень хорошие шансы: Шевченко оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

воскресенье, 01 декабря 2019, 19:15
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Нападающий сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о жеребьевке финальной стадии Евро-2020.

Слова Шевченко приводит телеканал "Футбол 1".

"Мы прекрасно понимаем, что простых команд не бывает. У нас будет на Евро очень сложная первая игра с голландцами. Это очень хорошая команда, в которой собраны очень сильные игроки и отличный тренер. И с ними мы будем играть на выезде, поэтому будет очень тяжело. Австрия тоже очень непростой соперник. А третьего соперника по группе будем ждать.

Я считаю, что у Украины очень хорошие шансы выйти из этой группы. Все будет зависеть от того, в каком состоянии наши игроки подойдут к началу чемпионата Европы. И самое главное, чтобы не было травм. Конечно, хотелось бы не начинать турнир матчем с голландцами, одной из самых сильных команд чемпионата, я считаю. Но раз так попало - значит, будем играть", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".

Матч Нидерланды - Украины состоится 14 июня на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме. 18 июня украинская национальная команда сыграет с командой из четвертой корзины в Бухаресте на стадионе "Национальная арена". Заключительный матч группового турнира Украина проведет 22 июня в Бухаресте против команды Австрии.

Ранее "Апостроф" публиковал полное расписание матчей Евро-2020.

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