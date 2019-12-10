Где смотреть онлайн Интер - Барселона: расписание трансляций

10 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский "Интер" и испанская "Барселона". Поединок состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Смотрите прямую трансляцию игры "Интер" - "Барселона" на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния покажет телеканал "Футбол 2". Также поединок можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 1".

ИНТЕР - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



В первом круге "Барселона" обыграла "Интер" со счетом 2:1. После пяти туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице группы F, набрав 11 очков. Каталонский клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф. "Интер" с семью очками находится на второй позиции. Итальянскому клубу для выхода необходимо побеждать "Барселону", так как дортмундская "Боруссия" в параллельном матче, скорее всего, обыграет чешскую "Славию".

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Боруссию", "Интер" выиграл у "Славии".