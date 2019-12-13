Позор "Динамо" и неудача "Александрии": все результаты Лиги Европы 12 декабря

12 декабря состоялись матчи 6-го тура группового турнира Лиги Европы сезона-2019/20, по итогам которых определились все участники 1/16 финала.
Группа A
АПОЭЛ сенсационно обыграл "Севилью" и вышел в плей-офф со второго места. "Карабах" с большим трудом ушел от поражения от скромного "Дюделанжа".
АПОЭЛ Кипр – "Севилья" Испания - 1:0 (0:0)
Гол: Савич (61)
"Карабах" Азербайджан – "Дюделанж" Люксембург - 1:1 (0:0)
Голы: Гуйе (90) - Бугрин (63)
Положение команд: Севилья - 15, АПОЭЛ - 10, Карабах - 5, Дюделанж - 4.
Группа В
"Динамо" не сумело обыграть скромный швейцарский клуб и прекратило выступления в еврокубках. "Мальме" победил "Копенгаген" и финишировал на первом месте в группе.
"Динамо" Киев Украина – "Лугано" Швейцария - 1:1 (0:1)
Голы: Цыганков (90+4) - Араторе (45)
"Копенгаген" Дания – "Мальме" Швеция - 0:1 (0:0)
Гол: Папаяннопулос (77, автогол)
Положение команд: Мальме - 11, Копенгаген - 9, Динамо Киев - 7, Лугано - 3.
Группа C
"Хетафе" разгромил российский топ-клуб и вышел в плей-офф со второго места. Первым стал "Базель", который обыграл "Трабзонспор".
"Хетафе" Испания – "Краснодар" Россия - 3:0 (0:0)
Голы: Кабрера (76), Молина (78), Кенеди (86)
"Базель" Швейцария – "Трабзонспор" Турция - 2:0 (1:0)
Голы: Видмер (21), Штокер (72)
Положение команд: Базель - 13, Хетафе - 12, Краснодар - 9, Трабзонспор - 1.
Группа D
ЛАСК в битве за первое место разгромил "Спортинг". ПСВ в наполовину товарищеском матче сыграл вничью с "Русенборгом".
ПСВ Нидерланды – "Русенборг" Норвегия - 1:1 (0:1)
Голы: Ихаттерен (63) - Хелланн (22)
ЛАСК Австрия – "Спортинг" Португалия - 3:0 (2:0)
Голы: Траунер (23), Клаусс (38, с пенальти), Рагуж (90)
Положение команд: ЛАСК - 13, Спортинг - 12, ПСВ - 8, Русенборг - 1.
Группа E
"Лацио", сохранявший теоретические шансы на выход в плей-офф, проиграл "Ренну. ЧФР уверенно обыграл "Селтик" и занял второе место.
"Ренн" Франция – "Лацио" Италия - 2:0 (1:0)
Голы: Ньяньон (30, 87)
ЧФР Румыния – "Селтик" Шотландия - 2:0 (0:0)
Голы: Буркэ (48), Джокович (70)
Положение команд: Селтик - 13, ЧФР - 12, Лацио - 6, Ренн - 4.
Группа F
"Арсенал" отыграл два гола в матче со "Стандардом" и занял второе место. Вторым стал "Айнтрахт", который дома неожиданно проиграл "Витории".
"Айнтрахт" Германия – "Витория Гимарайнш" Португалия - 2:3 (2:1)
Голы: да Кошта (31), Камада (38) - Рошинья (8), Эль-Мусрати (85), Эдвардс (87)
"Стандард" Бельгия – "Арсенал" Англия - 2:2 (0:0)
Голы: Бастьен (47), Амалла (69) - Ляказетт (78), Сака (81)
Положение команд: Арсенал - 11, Айнтрахт - 9, Стандард - 8, Витория - 5.
Группа G
"Порту" в решающем матче за выход в плей-офф обыграл "Фейеноорд" и занял второе место. "Рейнджерс" довольствовался ничьей с "Янг Бойз" и финишировал на втором месте.
"Порту" Португалия – "Фейеноорд" Нидерланды - 3:2 (3:2)
Голы: Диас (14), Маласия (15, автогол), Соарес (33) - Боттегин (19), Ларссон (22)
"Рейнджерс" Шотландия – "Янг Бойз" Швейцария - 1:1 (1:0)
Голы: Морелос (30) - Баришич (89, автогол)
Положение команд: Порту - 10, Рейнджерс - 9, Янг Бойз - 8, Фейеноорд - 5.
Группа H
"Эспаньол" неожиданно проиграл ЦСКА, но несмотря на это, финишировал на первом месте. "Лудогорец" в борьбе за второе место удержал необходимую ничью с "Ференцварошем".
"Эспаньол" Испания – ЦСКА Россия - 0:1 (0:0)
Гол: Влашич (84)
"Лудогорец" Болгария – "Ференцварош" Венгрия - 1:1 (1:0)
Голы: Лукоки (24) - Сигневич (90)
Положение команд: Эспаньол - 11, Лудогорец - 8, Ференцварош - 7, ЦСКА - 5.
Группа I
"Александрия" в последнем матче группового этапа уступила "Генту", который выиграл группу. Вторым стал "Вольфсбург", обыгравший "Сент-Этьен".
"Вольфсбург" Германия – "Сент-Этьен" Франция - 1:0 (0:0)
Гол: Отавио (52)
"Гент" Бельгия – "Александрия" Украина - 2:1 (2:0)
Голы: Депуатр (7, 16) - Мирошниченко (54)
Положение команд: Гент - 12, Вольфсбург - 11, Сент-Этьен - 4, Александрия - 3.
Группа J
Менхенгладбахская "Боруссия" сенсационно проиграла "Истанбулу", который благодаря победе занял первое место в группе. Второй стала "Рома", которая сыграла вничью с "Вольфсбергом".
"Рома" Италия – "Вольфсберг" Австрия - 2:2 (2:1)
Голы: Перотти (7, с пенальти), Джеко (19) - Флоренци, (10, автогол), Вейсман (63)
"Боруссия" М Германия – "Истанбул" Турция - 1:2 (1:1)
Голы: Тюрам (33) - Кахведжи (44), Кривелли (90)
Положение команд: Истанбул - 10, Рома - 9, Боруссия - 8, Вольфсберг - 5.
Группа K
"Брага" и "Вулверхэмптон", которые уже вышли в плей-офф, добились побед над "Слованом" и "Бешикташем" соответственно.
"Вулверхэмптон" Англия – "Бешикташ" Турция - 4:0 (0:0)
Голы: Жота (57, 63, 68), Дендонкер (67)
"Слован" Словакия – "Брага" Португалия - 2:4 (1:1)
Голы: Шпорар (52), Моха (70) - Фонте (44), Тринкау (72), Божиков (75, автогол), Паулинью (90)
Положение команд: Брага - 14, Вулверхэмптон - 13, Слован - 4, Бешикташ - 3.
Группа L
"Манчестер Юнайтед" в битве за первое место в группе разгромил АЗ. В ничего не значащем матче "Партизан" с крупным счетом одолел "Астану".
"Манчестер Юнайтед" Англия – АЗ Нидерланды - 4:0 (0:0)
Голы: Янг (53) Гринвуд (58, 64), Мата (62, с пенальти)
"Партизан" Сербия – "Астана" Казахстан - 4:1 (3:0)
Голы: Сума (4), Умар (22, 76), Асано (26) - Павлович (79, автогол)
Положение команд: Манчестер Юнайтед - 13, АЗ - 9, Партизан - 8, Астана - 3.