Позор "Динамо" и неудача "Александрии": все результаты Лиги Европы 12 декабря

12 декабря состоялись матчи 6-го тура группового турнира Лиги Европы сезона-2019/20, по итогам которых определились все участники 1/16 финала.

Группа A

АПОЭЛ сенсационно обыграл "Севилью" и вышел в плей-офф со второго места. "Карабах" с большим трудом ушел от поражения от скромного "Дюделанжа".

АПОЭЛ Кипр – "Севилья" Испания - 1:0 (0:0)

Гол: Савич (61)

"Карабах" Азербайджан – "Дюделанж" Люксембург - 1:1 (0:0)

Голы: Гуйе (90) - Бугрин (63)

Положение команд: Севилья - 15, АПОЭЛ - 10, Карабах - 5, Дюделанж - 4.

Группа В

"Динамо" не сумело обыграть скромный швейцарский клуб и прекратило выступления в еврокубках. "Мальме" победил "Копенгаген" и финишировал на первом месте в группе.

"Динамо" Киев Украина – "Лугано" Швейцария - 1:1 (0:1)

Голы: Цыганков (90+4) - Араторе (45)

"Копенгаген" Дания – "Мальме" Швеция - 0:1 (0:0)

Гол: Папаяннопулос (77, автогол)

Положение команд: Мальме - 11, Копенгаген - 9, Динамо Киев - 7, Лугано - 3.

Группа C

"Хетафе" разгромил российский топ-клуб и вышел в плей-офф со второго места. Первым стал "Базель", который обыграл "Трабзонспор".

"Хетафе" Испания – "Краснодар" Россия - 3:0 (0:0)

Голы: Кабрера (76), Молина (78), Кенеди (86)

"Базель" Швейцария – "Трабзонспор" Турция - 2:0 (1:0)

Голы: Видмер (21), Штокер (72)

Положение команд: Базель - 13, Хетафе - 12, Краснодар - 9, Трабзонспор - 1.

Группа D

ЛАСК в битве за первое место разгромил "Спортинг". ПСВ в наполовину товарищеском матче сыграл вничью с "Русенборгом".

ПСВ Нидерланды – "Русенборг" Норвегия - 1:1 (0:1)

Голы: Ихаттерен (63) - Хелланн (22)

ЛАСК Австрия – "Спортинг" Португалия - 3:0 (2:0)

Голы: Траунер (23), Клаусс (38, с пенальти), Рагуж (90)

Положение команд: ЛАСК - 13, Спортинг - 12, ПСВ - 8, Русенборг - 1.

Группа E

"Лацио", сохранявший теоретические шансы на выход в плей-офф, проиграл "Ренну. ЧФР уверенно обыграл "Селтик" и занял второе место.

"Ренн" Франция – "Лацио" Италия - 2:0 (1:0)

Голы: Ньяньон (30, 87)

ЧФР Румыния – "Селтик" Шотландия - 2:0 (0:0)

Голы: Буркэ (48), Джокович (70)

Положение команд: Селтик - 13, ЧФР - 12, Лацио - 6, Ренн - 4.

Группа F

"Арсенал" отыграл два гола в матче со "Стандардом" и занял второе место. Вторым стал "Айнтрахт", который дома неожиданно проиграл "Витории".

"Айнтрахт" Германия – "Витория Гимарайнш" Португалия - 2:3 (2:1)

Голы: да Кошта (31), Камада (38) - Рошинья (8), Эль-Мусрати (85), Эдвардс (87)

"Стандард" Бельгия – "Арсенал" Англия - 2:2 (0:0)

Голы: Бастьен (47), Амалла (69) - Ляказетт (78), Сака (81)

Положение команд: Арсенал - 11, Айнтрахт - 9, Стандард - 8, Витория - 5.

Группа G

"Порту" в решающем матче за выход в плей-офф обыграл "Фейеноорд" и занял второе место. "Рейнджерс" довольствовался ничьей с "Янг Бойз" и финишировал на втором месте.

"Порту" Португалия – "Фейеноорд" Нидерланды - 3:2 (3:2)

Голы: Диас (14), Маласия (15, автогол), Соарес (33) - Боттегин (19), Ларссон (22)

"Рейнджерс" Шотландия – "Янг Бойз" Швейцария - 1:1 (1:0)

Голы: Морелос (30) - Баришич (89, автогол)

Положение команд: Порту - 10, Рейнджерс - 9, Янг Бойз - 8, Фейеноорд - 5.

Группа H

"Эспаньол" неожиданно проиграл ЦСКА, но несмотря на это, финишировал на первом месте. "Лудогорец" в борьбе за второе место удержал необходимую ничью с "Ференцварошем".

"Эспаньол" Испания – ЦСКА Россия - 0:1 (0:0)

Гол: Влашич (84)

"Лудогорец" Болгария – "Ференцварош" Венгрия - 1:1 (1:0)

Голы: Лукоки (24) - Сигневич (90)

Положение команд: Эспаньол - 11, Лудогорец - 8, Ференцварош - 7, ЦСКА - 5.

Группа I

"Александрия" в последнем матче группового этапа уступила "Генту", который выиграл группу. Вторым стал "Вольфсбург", обыгравший "Сент-Этьен".

"Вольфсбург" Германия – "Сент-Этьен" Франция - 1:0 (0:0)

Гол: Отавио (52)

"Гент" Бельгия – "Александрия" Украина - 2:1 (2:0)

Голы: Депуатр (7, 16) - Мирошниченко (54)

Положение команд: Гент - 12, Вольфсбург - 11, Сент-Этьен - 4, Александрия - 3.

Группа J

Менхенгладбахская "Боруссия" сенсационно проиграла "Истанбулу", который благодаря победе занял первое место в группе. Второй стала "Рома", которая сыграла вничью с "Вольфсбергом".

"Рома" Италия – "Вольфсберг" Австрия - 2:2 (2:1)

Голы: Перотти (7, с пенальти), Джеко (19) - Флоренци, (10, автогол), Вейсман (63)

"Боруссия" М Германия – "Истанбул" Турция - 1:2 (1:1)

Голы: Тюрам (33) - Кахведжи (44), Кривелли (90)

Положение команд: Истанбул - 10, Рома - 9, Боруссия - 8, Вольфсберг - 5.

Группа K

"Брага" и "Вулверхэмптон", которые уже вышли в плей-офф, добились побед над "Слованом" и "Бешикташем" соответственно.

"Вулверхэмптон" Англия – "Бешикташ" Турция - 4:0 (0:0)

Голы: Жота (57, 63, 68), Дендонкер (67)

"Слован" Словакия – "Брага" Португалия - 2:4 (1:1)

Голы: Шпорар (52), Моха (70) - Фонте (44), Тринкау (72), Божиков (75, автогол), Паулинью (90)

Положение команд: Брага - 14, Вулверхэмптон - 13, Слован - 4, Бешикташ - 3.

Группа L

"Манчестер Юнайтед" в битве за первое место в группе разгромил АЗ. В ничего не значащем матче "Партизан" с крупным счетом одолел "Астану".

"Манчестер Юнайтед" Англия – АЗ Нидерланды - 4:0 (0:0)

Голы: Янг (53) Гринвуд (58, 64), Мата (62, с пенальти)

"Партизан" Сербия – "Астана" Казахстан - 4:1 (3:0)

Голы: Сума (4), Умар (22, 76), Асано (26) - Павлович (79, автогол)

Положение команд: Манчестер Юнайтед - 13, АЗ - 9, Партизан - 8, Астана - 3.