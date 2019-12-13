Сложно сказать, куда свалилось "Динамо": известный журналист ярко высказался о провале киевского топ-клуба

Известный журналист Артем Франков прокомментировал вылет киевского "Динамо" из Лиги Европы после ничьей со швейцарским "Лугано" в матче 6-го тура группового этапа.

"Шахтер" свалился в Лигу Европы, а вот куда свалилось "Динамо" сказать сложно. Вернее литературно выразиться в данной ситуации достаточно сложно. Представить, что "Динамо" в любом состоянии не выйдет из этой группы, лично я не мог", - сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.

"Динамо" финишировало на третьем месте в группе В, набрав семь очков. В плей-офф вышли "Мальме" и "Копенгаген".

Напомним, ранее в сети появилась реакция болельщиков "Динамо" на провал клуба в Лиге Европы. С подробностями можно ознакомиться здесь.