Ливерпуль - Фламенго: стартовые составы

Стали известны стартовые составы английского "Ливерпуля" и бразильского "Фламенго" на финальный матч клубного чемпионата мира, который состоится сегодня, 21 декабря, на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе (Катар). Смотреть онлайн Ливерпуль - Фламенго.

Начало встречи в 19:30.

Ливерпуль: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.

Фламенго: Алвес, Рафинья, Кайо, Мари, Фелипе Луис, Жерсон, Арау, де Арраскаета, Рибейро, Энрике, Габриэл Барбоза.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем европейской Лиги чемпионов. "Фламенго" выиграл Кубок Либертадорес.

В полуфиналах "Ливерпуль" обыграл мексиканский "Монтеррей" со счетом 2:1, а "Фламенго" оказался сильнее "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии (3:1).

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