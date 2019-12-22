Где смотреть онлайн Ювентус - Лацио: расписание трансляций

В воскресенье, 22 декабря, состоится матч за Суперкубок Италии между туринским "Ювентусом" и римским "Лацио". Встреча состоится в аравийском Эр-Рияде на стадионе "Кинг Сауд". Смотреть онлайн Ювентус - Лацио.

Начало матча в 18:45.

Прямая трансляция противостояния между туринским и римским клубами пройдет в эфире российских телеканалов "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

В прошлом сезоне "Ювентус" стал чемпионом Италии, а "Лацио" завоевал Суперкубок страны.

"Ювентус" восемь раз выигрывал Суперкубок Италии, что является национальным рекордом. "Лацио" четырежды становился обладателем почетного трофея.

Напомним, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в стиле легендарного Майкла Джордана. С подробностями можно ознакомиться здесь.