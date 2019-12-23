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Боец MMA жестко нокаутировал оскорбившего его боксера: видео

понедельник, 23 декабря 2019, 12:05
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Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис нокаутировал боксера, который пришел к нему в тренировочный лагерь и оскорбил его.

Соответствующее видео боец, выступающий в UFC, выложил в своем Instagram.

По словам Льюиса, оппонент, заявившийся к нему в зал, оскорбил его словами, что боксеры имеют преимущество над бойцами MMA. В ответ Деррик предложил ему провести спарринг. В итоге боксер был жестко нокаутирован.

В комментариях к видео Льюис написал: "Когда боксер приходит в мой зал и начинает говорить всякий бред...С ним все в порядке".

Отметим, что в ноябре прошлого года Льюис встречался с соотечественником Дэниелом Кормье за титул чемпиона UFC в тяжелом весе, но проиграл ему сдачей во втором раунде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпион мира в супертяжелом весе бросил вызов Усику.

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