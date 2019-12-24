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Все сделал правильно: судья впервые прокомментировал скандал на матче "Шахтера" и "Динамо"

вторник, 24 декабря 2019, 12:27
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Футбольный арбитр Николай Балакин, работавший на матче 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", впервые рассказал о расистском скандале, в центре которого во время игры оказался капитан "горняков" Тайсон.

Слова судьи приводит Tribuna.

Так, Балакин рассказал, что впервые обезьяньи крики он услышал от болельщиков в адрес Дентиньо. После этого арбитр попросил сделать объявление по стадиону о недопустимости повторения подобного. Когда же Балакин снова услышал расистские оскорбления теперь уже в адрес Тайсона, он был готов остановить матч. Однако после разговора игроков "Динамо" с болельщиками последние перестали имитировать обезьяньи крики. "Мы поступили по циркуляру УЕФА по борьбе с расизмом. Считаю, что все правильно сделали", - подытожил Балакин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что капитан "Шахтера" сделал громкое заявление о своем будущем в клубе.

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