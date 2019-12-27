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Где смотреть онлайн Вулверхэмптон - Манчестер Сити: расписание трансляций

пятница, 27 декабря 2019, 11:15
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В пятницу, 27 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии между "Вулверхэмптоном" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе "Молине". Смотреть онлайн Вулверхэмптон - Манчестер Сити.

Начало матча в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между "волками" и "горожанами" пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

Обслужит матч арбитр Мартин Аткинсон. В качестве его ассистентов выступят Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный судья - Андре Марринер.

После 18 туров "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 38 очков. "Вулверхэмптон" находится на шестой позиции, имея в активе 27 очков.

Напомним, что в 18-м туре "Манчестер Сити" обыграл "Лестер Сити". С подробностями можно ознакомиться здесь.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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