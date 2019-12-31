RU  UA  EN

вторник, 31 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

31 декабря

11:29
Пытала и расстреливала пленных: всплыли жуткие детали о россиянке, которую передали боевикам ЛДНР
10:59
Пьяные развлечения девушки в метро Киева обернулись серьезным ЧП: фото
10:56
Поздравления с наступающим Новым годом: лучшие открытки, стихи и поздравления
10:26
Планы свершатся: украинских военных поздравили с Новым годом сильным видео
10:00
Украинские звезды показали, как украсили елки к Новому году 2020: фото
09:29
В один из городов Украины пришел мощный "снегопад": впечатляющее видео
08:34
Известного фаната Путина внезапно выдворили в Украину: появились подробности
08:23
У боевиков будет истерика: украинские патриоты ярко поздравили Донбасс с Новым годом, фото
07:38
Животные исчезнут из цирков: в Украине анонсировали важное изменение
07:30
Без намеков на праздник: появились грустные предновогодние фото с Донбасса
07:10
Красивые поздравления с наступающим Новым годом 2020
07:00
Рецепт запеченного картофеля с беконом и сыром - легко и вкусно украшаем новогодний стол
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Арсенал - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

вторник, 31 декабря 2019, 11:11
переглянути новину українською

В среду, 1 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между грандами английского футбола пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

После 20 туров "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко. "Арсенал" находится на 12-й позиции, имея в активе 24 очка.

Напомним, что "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Арсенал - Челси - 1:2 Хроника матча, видео голов

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 3:2 Хроника матча, видео голов

Лестер - Ливерпуль - 0:4 Хроника матча, видео голов

Реал - Атлетик - 0:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: