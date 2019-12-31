Где смотреть онлайн Арсенал - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

В среду, 1 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между грандами английского футбола пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

После 20 туров "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко. "Арсенал" находится на 12-й позиции, имея в активе 24 очка.

Напомним, что "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.