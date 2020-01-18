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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

суббота, 18 января 2020, 23:05
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В воскресенье, 19 января, состоится матч 23-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Смотреть онлайн Ливерпуль - Манчестер Юнайтед.

Начало матча в 18:30.

Прямая трансляция противостояния между ливерпульским и манчестерским коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

После 22 туров "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 61 очко и имея игру в запасе. "Манчестер Юнайтед" находится на 5-й позиции, имея в активе 34 очка.

Напомним, что "Ливерпуль" обыграл команду Моуринью.

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