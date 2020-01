Звезда в колхозе: испанский футболист забил один из быстрейших голов в истории, видео

Известный испанский форвард Альваро Негредо автором одного из самых быстрых голов в истории футбола. Невероятно быстрый мяч он забил в составе эмиратского футбольного клуба "Аль-Наср".

В матче с "Аль-Ахли" в рамках кубка Арабского залива Негредо сумел отличиться уже на шестой секунде матча. Как только его команда развела мяч в центре поля, испанец побежал к воротам соперника, где получил точный пас и отметился результативным ударом.

Сам матч завершился победой "Аль-Насра" со счетом 2:1.

34-летний испанец известен по своим выступлениям за мадридский "Реал", "Севилью" и "Манчестер Сити". Кроме того, он забил десять голов в 21 матче за сборную Испании.

Madness - Alvaro Negredo has scored after 6 seconds in the UAE Cup final



The camera wasn’t even ready pic.twitter.com/FGuD9JeNeA