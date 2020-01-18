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Звезда в колхозе: испанский футболист забил один из быстрейших голов в истории, видео

суббота, 18 января 2020, 12:20
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Известный испанский форвард Альваро Негредо автором одного из самых быстрых голов в истории футбола. Невероятно быстрый мяч он забил в составе эмиратского футбольного клуба "Аль-Наср".

В матче с "Аль-Ахли" в рамках кубка Арабского залива Негредо сумел отличиться уже на шестой секунде матча. Как только его команда развела мяч в центре поля, испанец побежал к воротам соперника, где получил точный пас и отметился результативным ударом.

Сам матч завершился победой "Аль-Насра" со счетом 2:1.

34-летний испанец известен по своим выступлениям за мадридский "Реал", "Севилью" и "Манчестер Сити". Кроме того, он забил десять голов в 21 матче за сборную Испании.

Напомним, что в Испании за секс-скандал с известным футболистом задержали российскую модель.

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