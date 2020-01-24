RU  UA  EN

пятница, 24 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 января

17:22
Где смотреть смешанную эстафету Кубка мира по биатлону в Поклюке: расписание трансляций
17:10
Эксперты назвали 20 знаковых украинских песен последнего 20-летия
16:56
Голодала из-за папарацци: певица Тейлор Свифт рассказала о проблемах с питанием и самооценкой
16:51
Кубок мира по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки в Поклюке
15:54
Свитолина - Мугуруса: онлайн видео трансляция матча Australian Open
15:45
Тина Кароль рассказала о резкой реакции сына на слухи о ее романе с Даном Баланом
15:20
Где смотреть онлайн Валенсия - Барселона: расписание трансляций
15:10
На Ким Кардашьян подали в суд за публикацию ее фото с мужем Канье Уэстом
14:47
Сергей Притула рассказал о письме скандального дуэта "Анна-Мария", которое получил после Нацотбора
14:27
Коронавирус в Китае: соцсети обсуждают фильм, сюжет которого очень похож на вспышку опасной болезни
14:23
Где смотреть одиночную смешанную эстафету Кубка мира по биатлону в Поклюке: расписание трансляций
13:43
Чемпион мира по автогонкам попал в жуткую аварию: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть смешанную эстафету Кубка мира по биатлону в Поклюке: расписание трансляций

пятница, 24 января 2020, 17:22
переглянути новину українською

В субботу, 25 января, в словенской Поклюке, которая принимает шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, состоится смешанная эстафета.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию смешанной эстафеты в Поклюке.

Начало гонки - в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером зачета смешанных эстафетных гонок Кубка мира является сборная Швеции. В ее активе 108 очков. На второй позиции находится норвежская команда (102 очка). Третье место занимает сборная Италии (94 очка). Украинская команда располагается на 8-й строчке (69 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинки провели яркую гонку на Кубке мира по биатлону.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Валенсия - Барселона: онлайн-трансляция

Вулверхэмптон - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча

Ювентус - Рома - 3:1 Хроника матча

Челси - Арсенал - 2:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: