Где смотреть смешанную эстафету Кубка мира по биатлону в Поклюке: расписание трансляций

В субботу, 25 января, в словенской Поклюке, которая принимает шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, состоится смешанная эстафета.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию смешанной эстафеты в Поклюке.

Начало гонки - в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером зачета смешанных эстафетных гонок Кубка мира является сборная Швеции. В ее активе 108 очков. На второй позиции находится норвежская команда (102 очка). Третье место занимает сборная Италии (94 очка). Украинская команда располагается на 8-й строчке (69 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинки провели яркую гонку на Кубке мира по биатлону.