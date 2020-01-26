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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского масс-старта в Поклюке

воскресенье, 26 января 2020, 15:50
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В словенской Поклюке проходит женская гонка с массовым стартом в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Гонка началась в 16:00 по киевскому времени.

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежка Тириль Экхофф, которая набрала 524 очка. Второе место занимает итальянка Доротея Вирер (477). На третьей позиции находится шведка Ханна Эберг (396). Лучшей среди украинок является Елена Пидгрушная, который занимает 23-е место, набрав 168 очков.

Ранее сообщалось, что в Поклюке состоялась смешанная эстафета. С ее подробностями можно ознакомиться здесь.

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