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Российский топ-клуб серьезно наказал футболиста, который сидел в тюрьме за избиение людей

вторник, 28 января 2020, 20:05
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отстранен от тренировок с первой командой в связи с отказом перейти в "Сочи".

Об этом сообщила жена футболиста Дарья Валитова в своем Instagram.

"К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в "Зените". Для него это большая боль, но от него ничего не зависит. Сегодня ему сообщили, что, так как он не намерен продолжать карьеру в ФК "Сочи", руководство "Зенита" приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за "Зенит-2", - написала девушка.

Данную информацию подтвердил и сам футболист.

"Единственное, что я могу сказать, - на основные сборы с "Зенитом" я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать", - приводит слова Кокорина "Апостроф" со ссылкой на издание "Подъем".

Напомним, осенью 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий, избили в Москве трех человек. За это обвиняемые получили тюремные сроки от 1 года 5 месяцев до полутора лет лишения свободы. Через несколько месяцев они освободились по условно-досрочному освобождению.

Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" с позором вылетел из Лиги чемпионов.

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