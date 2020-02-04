Зажигательные танцы: Усик показал, как готовится к возвращению в ринг, видео

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к возвращению в ринг.

Усик опубликовал в своем Instagram видео с тренировки, на которой он показал свои навыки в танцах.

"А как проходит ваша тренировка?" - написал Усик.

Планируется, что следующим соперником украинца станет британский боксер Дерек Чисора. Бой может состояться 28 марта, но стороны пока официально не подтвердили договоренность о поединке.

В последний раз Усик дрался 13 октября 2019 года и победил американца Чазза Уизерспуна.

33-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес. На счету украинца 17 побед в 17 боях.

На профессиональном ринге 36-летний Чисора провел 41 бой. На его счету 32 победы и 9 поражений. В 2012 году он проиграл единогласным решением судей другому украинцу - Виталию Кличко. Три последних поединка британец выиграл.

Ранее сообщалось, что Усик взбудоражил сеть фотографией с оружием.