Где смотреть онлайн Атлетико - Ливерпуль: расписание трансляций

Во вторник, 18 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся испанский "Атлетико" и английский "Ливерпуль". Поединок состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Смотрите прямую трансляцию игры Атлетико - Ливерпуль на "Апострофе".

Начало матча - в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский "Матч ТВ".

АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В предыдущем раунде турнира "Ливерпуль" стал первым в группе с итальянским "Наполи", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". "Атлетико" занял второе место в квартете с итальянским "Ювентусом", немецким "Байером" и российским "Локомотивом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" с большим трудом обыграл слабейшую команду чемпионата Англии.