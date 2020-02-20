Где смотреть онлайн Шахтер - Бенфика: расписание трансляций

20 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Харькове встретятся донецкий "Шахтер" и португальская "Бенфика". Смотрите прямую трансляцию игры "Шахтер" - "Бенфика" на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

ШАХТЕР - БЕНФИКА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Прямую трансляцию противостояния покажет телеканал "Футбол 1".

"Шахтер" в девяти домашних матчах с португальскими клубами добыл три победы, трижды уступил и три раза сыграл вничью. Две последних встречи были за "горняками", когда была бита "Брага".

А вот "Бенфика" играла в Украине пять раз и трижды возвращалась с победой. В последний раз в сезоне-2016/2017 "орлы" гостили в Киеве, где обыграли столичное "Динамо" со счетом 2:0. Если брать в учет домашние и гостевые встречи с украинскими клубами, то "Бенфика" выиграла четыре последних.

Напомним, что "Боруссия" одержала феерическую победу над ПСЖ в Лиге чемпионов.