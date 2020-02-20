"Шахтер" - "Бенфика": прогнозы экспертов на матч Лиги Европы

В четверг, 20 февраля, в Харькове на стадионе "Металлист" пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и лиссабонской "Бенфикой". На "Апострофе" можно будет смотреть онлайн видео матч "Шахтер" - "Бенфика".

Перед матчем своими мыслями о предстоящей встрече поделились ряд экспертов.

Так, бывший игрок "Шахтера" Михаил Соколовский сказал, что в первом матче команд ставит на победу хозяев. По его словам, "Бенфика", переживающая спад, не сможет противостоять мощному напору "горняков". Другой экс-футболист действующего чемпиона Украины Юрий Вирт сделал ставку на ничью. По его мнению, игра в Харькове завершится со счетом 1:1.

Журналист Алексей Андронов заявил, что "Шахтер" в предстоящей встрече ждут проблемы. Он считает, что "Бенфика" выиграет первый поединок. Комментатор Юрий Розанов прогнозирует, что в матче будет много голов, так как "горняки" и португальский клуб играют в атакующей манере.

Также своими комментариями по предстоящей игре поделились главные тренеры команд и футболисты.