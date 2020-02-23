Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского масс-старта

В воскресенье, 23 февраля, на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, состоится женская гонка с массовым стартом.
Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского масс-старта из Антхольца.
Начало гонки - в 13:30 по киевскому времени.
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.
От Украины право выступать в женском масс-старте завоевала лишь одна биатлонистка - лидер нашей сборной Елена Пидгрушная. Это будет предпоследняя гонка чемпионата мира в Антхольце.
После десяти гонок на чемпионате мира сборная Украины выиграла лишь одну медаль.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина феерически провела женскую эстафету на чемпионате мира.