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Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского масс-старта

воскресенье, 23 февраля 2020, 11:49
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В воскресенье, 23 февраля, на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, состоится женская гонка с массовым стартом.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского масс-старта из Антхольца.

Начало гонки - в 13:30 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

От Украины право выступать в женском масс-старте завоевала лишь одна биатлонистка - лидер нашей сборной Елена Пидгрушная. Это будет предпоследняя гонка чемпионата мира в Антхольце.

После десяти гонок на чемпионате мира сборная Украины выиграла лишь одну медаль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина феерически провела женскую эстафету на чемпионате мира.

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