Бенфика - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы лиссабонской "Бенфики" и донецкого "Шахтера" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, который состоится сегодня, 28 февраля. Смотреть онлайн Бенфика - Шахтер.

Начало встречи в 22:00.

Бенфика: Влаходимос, Тавареш, Диаш, Ферро, Гримальдо, Вайгль, Таарабт, Силва, Чикиньо, Соуза, Пицци

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Антонио, Тайсон, Патрик, Марлос, Мораес

Обслужит матч голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. В качестве его ассистентов выступят судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья - Йерун Мансхот.

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" обыграл "Бенфику" в Харькове.