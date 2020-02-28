RU  UA  EN

пятница, 28 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

17:38
Фотограф постит снимки беззаботной жизни своего кота, и пушистому просто нельзя не позавидовать Lime
17:15
Милла Йовович тепло поблагодарила старшую дочь за помощь с новорожденной малышкой (фото) Lime
17:11
Где смотреть онлайн Уотфорд - Ливерпуль: расписание трансляций
16:47
Сегодня я рождаюсь заново: певица-трансгендер Зианджа сменила имя Lime
16:37
Днепр-1 - Динамо: онлайн видео трансляция
16:25
Где смотреть онлайн Днепр-1 - Динамо: расписание трансляций
14:56
Говорят, участие Украины в Евровидении оказалось под угрозой - так ли это Lime
14:37
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
14:15
Принцу Гарри и Меган Маркл в Канаде отказали в бесплатной охране Lime
14:09
"Шахтер" получил немецких "волков" в 1/8 финала Лиги Европы
13:58
Оля Цибульская назвала свой вес и рассказала, как ей удалось похудеть Lime
13:08
Мальчик вырос: звезда сериала "Малкольм в центре внимания" впервые женился Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Уотфорд - Ливерпуль: расписание трансляций

пятница, 28 февраля 2020, 17:11
переглянути новину українською

В субботу, 29 февраля, состоится матч 28-го тура чемпионата Англии между "Уотфордом" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Уотфорде на стадионе "Викаридж Роуд".

Начало матча - в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Уотфорда и Ливерпуля пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

"Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 27 матчах 79 очков. "Уотфорд" находится на предпоследнем, 19-м месте. В его активе 24 очка. В матче первого круга команд в Ливерпуле победу одержали хозяева со счетом 2:0.

Напомним, что "Ливерпуль" в феерическом матче обыграл команду Ярмоленко.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: все пары

Бенфика - Шахтер - 3:3 Хроника матча, видео голов

Реал - Манчестер Сити - 1:2 Хроника матча, видео голов

Лион - Ювентус - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: