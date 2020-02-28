Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой донецкий "Шахтер" получил в соперники немецкий "Вольфсбург".

Результаты жеребьевки:

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия)

"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (УКРАИНА)

"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания)

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)

победитель пары "Зальцбург" (Австрия) / "Айнтрахт" (Германия) - "Базель" (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия)

"Истанбул ББ" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)

Первые матчи будут сыграны 12 марта, а ответные - 17 марта.

Напомним, что на прошлой стадии "Шахтер" не без труда прошел португальскую "Бенфику".