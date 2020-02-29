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На Евро пацана: сеть взорвалась комплиментами в адрес героя матча "Днепр-1" - "Динамо"

суббота, 29 февраля 2020, 12:00
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В субботу, 28 февраля, в матче 20-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" на своем поле одержал волевую победу над киевским "Динамо" со счетом 3:1. В сети бурно отреагировали на героя встречи - форварда Владислава Супряги.

Несмотря на удаление Виталия Буяльского в дебюте поединка, на перерыв столичная команда ушла, ведя в счете, благодаря голу с пенальти в исполнении Беньямина Вербича. Однако после перерыва хозяева усилиями Супряги, который оформил хет-трик, вырвали победу.

Интересно, что права на героя встречи принадлежат как раз "Динамо". За "Днепр-1" Супряга выступает на правах аренды. Игра молодого таланта не оставила равнодушным пользователей соцсетей.

Напомним, что "Динамо" продало одного из основных футболистов в Китай.

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