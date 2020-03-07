Подарок для "Динамо": "Заря" в боевом матче проиграла в Чернигове

"Заря" проиграла "Десне" со счетом 0:1 в матче 22-го тура чемпионата Украины. Встреча проходила в Чернигове на стадионе им. Юрия Гагарина.

Матч получился достаточно боевым. Уже на 21-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Алексея Гуцуляка. Несмотря на это, "Десна" смогла повести в счете на 37-й минуте после гола в исполнении Александра Филиппова. В самом конце первого тайма удален был уже игрок "Зари" Максим Лунев.

После перерыва луганчане так и не смогли уйти от поражения, тем самым подарив шанс киевскому "Динамо", которое сегодня в гостях сыграет с "Александрией", выйти на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

22-й тур

ДЕСНА - ЗАРЯ - 1:0

Гол: Филиппов, 37.

Десна: Паст, Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой, Гуцуляк, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев (Конопля, 90+1), Будковский (Картушов, 64), Филиппов (Тотовицкий, 86).

Заря: Махарадзе, Кабаев, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Цвек, Иванисеня (Цыганикс, 74), Леднев, Юрченко (Лунев, 23), Кочергин, Перович (Громов, 68).

Удаления: Гуцуляк, 21; Лунев, 45+4.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 20-го тура чемпионата Украины "Ворскла" неожиданно огорчила донецкий "Шахтер".