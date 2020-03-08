РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур: прогноз букмекеров на матч 10 марта

10 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют немецкий "РБ Лейпциг" и английский "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Онлайн-трансляция матча РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом поединка немецкий клуб. На победу "РБ Лейпциг" предлагается коэффициент 1,57. Ничья оценивается коэффициентом 4,20. На успех "Тоттенхэм Хотспур" можно поставить с коэффициентом 5,25.

В первом матче "РБ Лейпиг" выиграл у "Тоттенхэма" в гостях со счетом 1:0.

РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

"Тоттенхэм Хотспур" занял второе место в группе В. Лондонский клуб играл с "Баварией" (2:7, 1:3), "Олимпиакосом" (4:2, 2:2) и "Црвеной Звездой" (5:0, 4:0). "РБ Лейпциг" финишировал на первом месте в группе G. Немцы встречались с "Лионом" (0:2, 2:2), "Бенфикой" (2:2, 2:1) и "Зенитом" (2:1, 2:0).

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" сенсационно проиграл "Лиону".