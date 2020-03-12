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Король умер: "Ливерпуль" в феерическом матче вылетел из Лиги чемпионов

четверг, 12 марта 2020, 00:22
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"Атлетико" обыграл "Ливерпуль" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2 в дополнительное время и вышел в четвертьфинал турнира.

Счет в матче был открыт на 43-й минуте. Жоржиньо Вейналдум поразил угол ворот Яна Облака ударом головой после навеса с правого фланга от Алекса Окслейда-Чемберлена. Второй тайм прошел при ощутимом преимуществе хозяев, однако забить второй гол они так и не смогли.

Дополнительное время началось без раскачки. Сначала Роберто Фирмино забил второй гол в ворота гостей. А затем Маркос Льоренте забил первый мяч "Атлетико". Под занавес первого тайма дополнительного времени он же сделал дубль, снова огорчив хозяев дальним ударом. В самом конце встречи Альваро Мората и вовсе вопреки всей логике принес "матрасникам" победу.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО - 2:3

Голы: Вейналдум, 43; Фирмино, 94; Льоренте, 97; Льоренте, 105+1; Мората, 120+1.

Ливерпуль: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Вейналдум (Ориги, 106), Хендерсон (Фабиньо, 106), Мане, Фирмино (Минамино, 113), Салах.

Атлетико: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер (Врсалько, 91), Корреа (Хименес, 106), Томас, Сауль, Коке, Фелиш (Мората, 103), Коста (Льоренте, 56).

ВИДЕООБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА:

ВИДЕООБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА:

Напомним, в первом матче "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" бесславно вылетел из Кубка Англии.

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