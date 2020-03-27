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У известного украинского спортсмена диагностировали коронавирус

пятница, 27 марта 2020, 13:40
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У форварда сборной Украины по баскетболу Вячеслава Боброва выявили коронавирус. На днях игрок испанской "Фуэнлабрады" сдал положительный тест на наличие вируса.

Об этом 27 марта в Instagram сообщила его девушка:

"Тест положительный. Славик в больнице уже неделю! Да, ему подтвердили коронавирус. Но, слава Богу (за неделю мы ждали ответов 3 тестов) организм преодолел его сам! Сейчас он борется с пневмонией!

Ответы моих анализов будут через 2-7 дней! Пока на самоизоляции", - пишет она.

Отметим, что в этом сезоне Лиги АСВ Бобров сыграл в 21 матче. В среднем за игру он набирал по 7,1 очка и делал 3,2 подбора.

Напомним, что в сети показали символическую сборную из футболистов, которые подхватили смертельный коронавирус.

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