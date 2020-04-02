Футболист сборной Украины может стать чемпионом благодаря коронавирусу

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь завоюет золотую медаль чемпионата Бельгии, так как совет директоров местной лиги принял решение досрочно завершить сезон из-за пандемии китайского коронавируса.

Об этом сообщает HLN.

По данным источника, данное решение должна одобрить Генеральная ассамблея бельгийской лиги. Если чемпионат завершится досрочно, то чемпионом признают лидера турнира "Брюгге", который опережает ближайшего преследователя на 15 очков. Таким образом, вторым станет "Гент", в составе которого играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

24-летний Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". Футболист принадлежит донецкому "Шахтеру", а за "Брюгге" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за бельгийский клуб 36 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что УЕФА отложил возобновление еврокубков из-за коронавируса.