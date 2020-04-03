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Боец UFC и сторонник ДНР попал в новый скандал

пятница, 03 апреля 2020, 16:50
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Боец UFC Никита Крылов, который ранее заявлял о готовности воевать на стороне так называемой ДНР, сделал новое скандальное заявление.

Слова Крылова приводит Russia Today.

Так, 28-летний боец заявил, что для него Россия и Украина неразделимы. По его словам, люди, которые "маринуют себе мозги" и думают, что русские и украинцы - разные народы, очень сильно ошибаются. "Если однажды мы поверим в подобное, это станет большой бедой", - сказал Крылов.

Крылов является уроженцем Луганской области. На свои бои он выходит под российским флагом. На его счету в смешанных единоборствах 26 побед и 7 поражений.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Крылов намерен вернуться в Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

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