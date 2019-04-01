Россия напрашивается на новые санкции из-за поддержки Мадуро: заявление топ-чиновника Трампа

Администрация президента США уверена в необходимости наказать Россию за усиление присутствия в Венесуэле.

Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в эфире CNN.

"Все знают, что Россия и Куба — главные союзники этого режима. И я не вижу никаких сомнений ни у кого на самом высоком уровне в администрации в том, что они должны заплатить за это", – сказал Абрамс.

По его словам, кризис в Венесуэле можно урегулировать только если удастся убедить Мадуро в необходимости уйти или если склонить армию вынудить действующего президента Венесуэлы уйти.

Ранее Абрамс говорил, что США готовы ввести санкции в отношении России из-за ее действий в Венесуэле, в частности, за военную поддержку правительства Николаса Мадуро. В свою очередь Дональд Трамп заявлял, что Россия "должна убраться" из Венесуэлы, и подчеркивал, что готов рассмотреть "все варианты" для воздействия на нее.

Обсуждение санкций усилилось на фоне сообщений о прибытии в Венесуэлу около сотни российских военнослужащих.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Конгрессе США подготовили законопроект против россиян, оказывающих влияние на Венесуэлу.