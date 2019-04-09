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Трамп решил уволить главу Секретной службы США: подробности о его преемнике

вторник, 09 апреля 2019, 06:59

Президент США Дональд Трамп принял решение отстранить от должности директора Секретной службы Соединенных Штатов Рэндольфа Аллеса.

Об этом рассказали CNN несколько чиновников администрации американского президента.

Сообщается, что Трамп поручил исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвани уволить Аллеса. На данный момент он остается на своей должности, но его попросили уйти.

Аллес, 35-летний ветеран морской пехоты, ранее служил в руководстве таможни и охраны границ, а также руководил воздушными и морскими операциями этого агентства.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила позже в понедельник, 8 апреля, что Трамп выбрал кандидатуру Джеймса М. Мюррея, сотрудника Службы безопасности США, для замены Аллеса.

"Директор секретной службы США Рэндольф Аллес проделал большую работу в агентстве за последние два года, и президент благодарен за более чем 40-летний опыт работы в стране. Вскоре господин Аллес уйдет, а президент Трамп выбрал Джеймса М. Мюррея, опытного сотрудника USSS, в качестве директора с мая", - сказала она.

"Заместитель директора Управления по защитным операциям Джеймс Мюррей назван будущим директором Секретной службы. Джим - непревзойденный профессионал, настоящий лидер, и я уверен в его способностях", - заявил Аллес сотрудникам службы, передает CNBC.

Отмечается, что директор Секретной службы подчиняется непосредственно министру национальной безопасности Кирстьену Нильсену, который ушел в отставку в 7 апреля на фоне растущего давления со стороны президента. Директор курирует работу Секретной службы по защите и расследованиям.

"Практически происходит системная чистка во втором по величине агентстве национальной безопасности страны", - рассказал один из высокопоставленных чиновников администрации.

Как сообщал "Апостроф", с 1 января 2019 года Патрик Шанахан стал исполняющим обязанности министра обороны США, заменив на этой должности Джеймса Мэттиса.

В декабре 2018 года ушел в отставку Бретт Макгурк - спецпредставитель Трампа по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с группировкой "Исламское государство".

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