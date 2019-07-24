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В Турции расстреляли белорусского дипломата: видео с места ЧП

среда, 24 июля 2019, 22:59
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В среду, 24 июля, в Анкаре (Турция) расстреляли заместителя министра по административным делам посольства Беларуси Александра Поганшева.

Об этом сообщает Hürriyet.

Так, в результате нападения дипломат получил тяжелые ранения, он находится в реанимации.

Отмечается, что в Поганшева стрелял гражданин Турции, который был отставным солдатом. Злоумышленник после атаки покончил жизнь самоубийством. Пока о мотивах преступления ничего не сообщается.

В МИД Беларуси заявили, что дипломат стал жертвой неуравновешенного соседа в ходе бытового конфликта, когда возвращался с ребенком домой. Сейчас Поганшеву уже сделали операцию, он находится в тяжелом состоянии.

В интернете уже обнародовали первые кадры с места ЧП.

Как уточняет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", дипломат получил 4 пулевых ранения, находившийся вместе с ним сын не пострадал.

Турецкая полиция начала расследование в связи с нападением на белорусского дипломата в Анкаре.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что под Одессой автомобилист на Mitsubishi ранил из травмата двух прохожих.

Между тем, в Курске (Россия) представитель местной полиции устроил стрельбу по детям из-за невинной шалости.

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