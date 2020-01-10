Иран зачистил бульдозерами место падения украинского самолета: фото

В сети появилась информация о том, что в Иране зачистили территорию, где упал самолет "МАУ".

Об этом пишут в соцсети.

"Иран успел зачистить территорию падения "Боинга". Бульдозеры банально сгребли все обломки и убрали их куда-то в сторону. По сообщениям, нет даже оцепления и охраны вокруг места катастрофы", - написал эксперт Анатолий Несмиян, более известный под псевдонимом Эль Мюрид.

"Иранцы собирают доказательства. Тщательнее не придумать. Хорошо, что хотя бы тела вручную убрали", - написал в сети пользователь с ником "Поганка".

Как сообщал "Апостроф", самолет украинской авиакомпании МАУ разбившегося в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране могла быть техническая неисправность.