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В Иране жестко отреагировали на скандал со "сливом" секретных данных по крушению самолета МАУ

понедельник, 03 февраля 2020, 13:59
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Иранская сторона не будет предоставлять Украине информацию о расследовании авиакатастрофы самолета МАУ после того, как в сети была обнародована запись переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines в момент попадания ракеты в украинское воздушное судно.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление директора по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасана Резайфара.

По словам представителя иранской стороны в совместной следственной группе по расследованию авиакатастрофы, аудиофайл был частью доказательств, которые украинским экспертам предоставили в рамках расследования.

"Команда расследования аварии украинского самолета совершила странный шаг, опубликовав секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, летевшего вместе с украинским самолетом… Это действие украинцев привело к тому, что мы не делимся с ними больше никакими доказательствами", - заявил Хасан Резайфар.

Как сообщал "Апостроф", власти Ирана предлагали компенсацию семьям украинцев, которые стали жертвами катастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном в среду, 8 января, в сумме 80 тысяч долларов, но Украина будет требовать компенсации в большем размере.

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