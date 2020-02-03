В Иране жестко отреагировали на скандал со "сливом" секретных данных по крушению самолета МАУ

Иранская сторона не будет предоставлять Украине информацию о расследовании авиакатастрофы самолета МАУ после того, как в сети была обнародована запись переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines в момент попадания ракеты в украинское воздушное судно.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление директора по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасана Резайфара.

По словам представителя иранской стороны в совместной следственной группе по расследованию авиакатастрофы, аудиофайл был частью доказательств, которые украинским экспертам предоставили в рамках расследования.

"Команда расследования аварии украинского самолета совершила странный шаг, опубликовав секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, летевшего вместе с украинским самолетом… Это действие украинцев привело к тому, что мы не делимся с ними больше никакими доказательствами", - заявил Хасан Резайфар.

Как сообщал "Апостроф", власти Ирана предлагали компенсацию семьям украинцев, которые стали жертвами катастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном в среду, 8 января, в сумме 80 тысяч долларов, но Украина будет требовать компенсации в большем размере.