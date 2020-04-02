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Коронавирус убивает целое поколение: в сети показали страшные кадры из Италии

четверг, 02 апреля 2020, 22:41
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Фото: из соцсетей

В сети появились впечатляющие фото из итальянского города Бергамо в Ломбардии, охваченной коронавирусом.

Снимки в Facebook разместил пользователь Олег Мороз.

Он обращается к тем, кто считает, что пандемия коронавируса - "постановка" и добавляет, что смертность в Бергамо - + 400%. 150 тысяч людей заперты в своих домах. У них лихорадка, кашель, потеря вкусовых ощущений.

"Умерло целое поколение людей", - пишет автор публикации.

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На фото больные коронавирусом пожилые мужчины и женщины, их растерянные семьи и медики, пытающиеся их спасти.

Как сообщал "Апостроф", вечером в четверг, 2 апреля, в Италии сообщили, что за последние 24 часа в стране скончалось 760 человек с диагнозом коронавирус Covid-19. Таким образом, общее число умерших в стране составляет 13915 человек.

Кроме того, вечером в четверг, 2 апреля, количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 по всему миру достигло пугающей отметки в 1 миллион человек.

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