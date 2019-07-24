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​​США сделали новое заявление по передаче Украине патрульных катеров

среда, 24 июля 2019, 11:22
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США передадут Морской охране Госпогранслужбы Украины еще два патрульных катера вдобавок к двум катерам типа Island, переданным ранее.

Об этом заявил советник по программе экспертного контроля и безопасности границ посольства США Кевин Кильер, передает "Укринформ".

"Мы работаем с украинской стороной в вопросах охраны морских границ и выявили потребность в развитии не только инфраструктуры морских подразделений, но и необходимость обновления флота. Поэтому было принято решение о предоставлении морской охране пограничной службы двух катеров, которые будут обслуживать 25 человек", - сказал он.

По данным "Милитарного портала", информации о типе катеров которые запланированы к передаче, на сегодня нет. Слова "будут обслуживать 25 человек" можно трактовать как экипаж одного катера, так и общее количество людей необходимо для комплектации катеров и персонал, которые будут обслуживать судно.

Патрульные катера типа Island, которые были переданы Украине в сентябре 2018 года, имеют экипаж до 16 человек - два офицера и 14 членов команды.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре прошлого года на базе Береговой охраны вооруженных сил США в городе Балтимор состоялась церемония вручения Украине двух катеров класса Island.

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