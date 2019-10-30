Трамп отличился фейковым фото с четвероногим героем

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter фейковую фотографию награждения собаки, которая участвовала в ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади.

Об этом сообщает газета The New York Times.

На фотографии Трамп якобы вешает на грудь собаке медаль. При этом заметно, что собака явно "прифотошоплена" на снимок.

Журналисты заметили, что на оригинальном снимке президент США награждает Джеймса МакКлаугана, отставного армейского медика, который спас жизни 10 человек во время войны во Вьетнаме. МакКлауган получил высшую военную награду США, Медаль почета.

На фейковом фото вместо военного медика поставили собаку, а вместо высшей военной награды США – некую медаль в виде отпечатка собачьей лапы.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились кадры с места ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади и детали операции.