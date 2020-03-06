США выделяют сумасшедшую сумму на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о борьбе с коронавирусом, который охватил много стран мира.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

Согласно с законом на борьбу со смертельныйм китайским вирусом COVID-2019 потратят 8,3 млрд долларов.

Как сообщал "Апостроф", в китайском городе Ухань умер мужчина, который ранее вылечился от смертельного коронавируса COVID-19 и был выписан из больницы.

Напомним, ученые говорят, что есть два подтипа коронавируса, один из них - крайне опасен. Ученые из Пекинского и Шанхайского университетов и Академии наук Китая заявляют, что первый тип распространялся на ранних стадиях вспышки вируса в Ухане, но вскоре мутировал и стал менее агрессивным. Именно из-за этого в Китае болезнь пошла на спад.