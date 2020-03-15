Подозрение на коронавирус у Трампа: раскрыт результат анализов

Президент США Дональд Трамп сдал анализ на коронавирус, который охватил Европу, и уже получил результат.

Об этом пишет канал ВВС.

Лечащий врач американского гаранта Шон Конли сообщил ему, что тест показал негативный результат. То есть, у Трампа коронавирус не выявлен.

"Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат", - говорится в заявлении врача.

Отмечают, что Трамп решил сдать анализы на коронавирус вскоре после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару во Флориде.

Напомним, президент США Дональд Трамп контактировал с бразильским чиновником Фабио Вайнгартеном, у которого обнаружили коронавирус.

Как сообщал "Апостроф", позже COVID-19 подтвердился и у президента Бразилии Жаира Болсонару.