Жгут даже станции метро: Гонконг всколыхнула новая волна протестов, фото и видео

Во время очередного раунда протестных акций в Гонконге демонстранты подожгли здание крупнейшего китайского информационного агентства "Синьхуа" и некоторые станции метро.
Об этом сообщает Reuters.
Акты вандализма были направлены также на некоторые магазины и предприятия, в том числе международную сеть кофеен Starbucks.
Протестующие подожгли входы на станции метро, которые закрывались, чтобы остановить демонстрантов. Ассоциации СМИ Гонконга осудили вандализм по отношению к китайскому информагентству "Синьхуа" и призвали власти остановить насилие.
В ответ на действия митингующих полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы разогнать демонстрацию.
More violence breaks out in Hong Kong. pic.twitter.com/rUiTOqOLNo— Russian Market (@russian_market) November 3, 2019
Hong Kong's 22nd straight weekend of civil unrest began with clashes and chaos on both side of the harbour https://t.co/NDBJTWM387 pic.twitter.com/CGkvlFvRqL— SCMP News (@SCMPNews) November 3, 2019
Police usher people arrested at Southorn Playground in Wan Chai onto a coach. Onlookers tell them to look at the camera and shout out their names. #HongKong #HongKongProtests #antiELAB pic.twitter.com/X4hvT5z2aT— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) November 2, 2019
Напомним, протесты в Гонконге продолжаются уже более четырех месяцев. Сначала демонстранты добивались снятия рассмотрения закона об экстрадиции обвиняемых в преступлениях в материковый Китай. Затем требования расширились. Главное из них - сохранение автономии города и отставка гонконгских властей.
Как ранее сообщал "Апостроф", один из протестующих в Гонконге получил огнестрельное ранение во время акции 1 октября, приуроченной к 70-й годовщине создания Китайской Народной Республики (КНР).