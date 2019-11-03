RU  UA  EN

воскресенье, 3 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 ноября

10:15
Подозрения и ненависть: в США раскрыли резонансные данные об отношении Трампа к Украине
08:22
Трамп сделал важное заявление о переговорах с Зеленским и назвал место будущей встречи
08:01
Богдан интересно отреагировал на слухи о своей драке с Бакановым: фото
07:30
Звезда 90-х и дочь народной артистки: как прошел финальный кастинг шоу Х-фактор 10
07:29
Кива попал в громкий скандал из-за угроз неизвестному: в сети ажиотаж, видео
07:10
Вкусный домашний торт за 15 минут - простой рецепт на все случаи жизни

2 ноября

21:58
Придется сидеть: Дубневич эмоционально высказался о решении суда, видео
21:25
Участник Х-фактора признался в любви Поляковой и пригласил ее на танец: кто этот смельчак
20:28
В "Нафтогазе" сделали важное заявление о тяжбе с "Газпромом"
19:55
Стало известно о скандальном повороте в деле нардепа Дубневича
19:00
Снежные спуски и отели Буковеля: сколько стоит активный отпуск в декабре 2019
17:41
В Украине разгорается скандал из-за назначения скандального бывшего замминистра: подробности, реакция сети
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Жгут даже станции метро: Гонконг всколыхнула новая волна протестов, фото и видео

воскресенье, 03 ноября 2019, 11:47
переглянути новину українською
Фото: Twitter

Во время очередного раунда протестных акций в Гонконге демонстранты подожгли здание крупнейшего китайского информационного агентства "Синьхуа" и некоторые станции метро.

Об этом сообщает Reuters.

Акты вандализма были направлены также на некоторые магазины и предприятия, в том числе международную сеть кофеен Starbucks.

Протестующие подожгли входы на станции метро, которые закрывались, чтобы остановить демонстрантов. Ассоциации СМИ Гонконга осудили вандализм по отношению к китайскому информагентству "Синьхуа" и призвали власти остановить насилие.

В ответ на действия митингующих полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы разогнать демонстрацию.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются уже более четырех месяцев. Сначала демонстранты добивались снятия рассмотрения закона об экстрадиции обвиняемых в преступлениях в материковый Китай. Затем требования расширились. Главное из них - сохранение автономии города и отставка гонконгских властей.

Как ранее сообщал "Апостроф", один из протестующих в Гонконге получил огнестрельное ранение во время акции 1 октября, приуроченной к 70-й годовщине создания Китайской Народной Республики (КНР).

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Афганский пирог: к чему приведут переговоры США с Талибаном

Ядерный фронт: что происходит в странах Азии и чего ждать от Китая

На пороге ядерной войны: что происходит в Азии и чем это грозит всему миру

Сдача Курил: почему заигрывание Путина с Японией опасно для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: