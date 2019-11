Жгут даже станции метро: Гонконг всколыхнула новая волна протестов, фото и видео

Во время очередного раунда протестных акций в Гонконге демонстранты подожгли здание крупнейшего китайского информационного агентства "Синьхуа" и некоторые станции метро.

Об этом сообщает Reuters.

Акты вандализма были направлены также на некоторые магазины и предприятия, в том числе международную сеть кофеен Starbucks.

Протестующие подожгли входы на станции метро, которые закрывались, чтобы остановить демонстрантов. Ассоциации СМИ Гонконга осудили вандализм по отношению к китайскому информагентству "Синьхуа" и призвали власти остановить насилие.

В ответ на действия митингующих полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы разогнать демонстрацию.

Hong Kong's 22nd straight weekend of civil unrest began with clashes and chaos on both side of the harbour https://t.co/NDBJTWM387 pic.twitter.com/CGkvlFvRqL

Police usher people arrested at Southorn Playground in Wan Chai onto a coach. Onlookers tell them to look at the camera and shout out their names. #HongKong #HongKongProtests #antiELAB pic.twitter.com/X4hvT5z2aT