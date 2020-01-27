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Коронавирус не пройдет: появилось необычное видео из зараженного города в Китае

понедельник, 27 января 2020, 04:15
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В сети опубликовали необычное видео, на котором видно, как в Китае борются с коронавирусом, который был выявлен в Ухане. По всей видимости, китайцы готовы перепробовать все возможные способы, лишь бы только справиться со смертельно опасной хворью.

Его опубликовали на YouTube-канале.

На кадрах видно мужчину с оружием в руках, который надеется справиться с болезнью таким довольно странным способом.

Как сообщалось, в Китае, в пригороде Уханя, где впервые зафиксировали больного коронавирусом, в срочном порядке начали строительство госпиталя для больных опасной болезнью. В больнице разместят 1300 больных коронавирусом.

Напомним, что на данный момент от коронавируса умерли уже 56 человек, еще две тысячи оказались инфицированными.

Подробнее о том, как действует вирус на организм человека и что происходит в Китае на данный момент, читайте в материале "Апострофа": Мертвые улицы и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и что грозит миру.

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