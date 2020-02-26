Скандал с эвакуацией из Китая украинки с собачкой высмеяли забавной фотожабой

Украинка Анастасия Зинченко, которая не покинула охваченный смертельным коронавирусом Китай из-за собачки, стала героиней искрометной фотожабы, которую опубликовали в сети.

Ее на своей Facebook-странице опубликовал блогер и политолог Алексей Голобуцкий.

Автор шутки намекает, что после такого пиара, который 22-летняя девушка неожиданно получила после поступка с отказом от эвакуации из зараженного коронавирусом Китая, можно и в политику.

"И проголосуют", "И Мишель - в президенты. Хуже не будет", "Продай собаку" - попадешь в "список", "О! Элитный бобик. Кто-там за газ еще не рассчитался?" – смеются в сети.

Напомним, Анастасия Зинченко наотрез отказалась покидать страну из-за годовалого шпица Мишеля, которого не разрешили взять на борт самолета, хотя ему сделали все необходимые прививки и оформили нужные документ.

Подробнее о том, как происходила эвакуация украинцев из китайского города Уханя, читайте в материале "Апострофа": В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами: все подробности, фото и видео.