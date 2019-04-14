РУС. | УКР.

воскресенье, 14 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

14 апреля

19:52
Под Киевом пьяный кандидат в депутаты устроил серьезное ДТП: фото и видео
19:23
Начинается хардкор: политтехнолог указал на опасный момент для Порошенко
18:49
Британская полиция раскрыла новые детали о нападении на посла Украины
18:32
Удушающие объятия: в Украинском центре в России провели циничную "дискуссию"
18:24
У Порошенко рассказали, сколько людей пришло на дебаты без Зеленского: яркие фото
18:00
Гороскоп на завтра: Овны будут конфликтны, а Рыб ждет романтика
17:53
В жутком ДТП в Польше погибли украинцы: подробности трагедии
17:36
Ливерпуль - Челси: стартовые составы
17:27
На Донбассе произошло смертельное ЧП с шахтерами: что известно
17:20
Что пишут соцсети о самодебатах Порошенко
17:06
Украине нужно правительство профессионалов без партийных связей - Рабинович
17:06
Самые массовые фото с Порошенко на "Олимпийском": опубликованы интересные кадры
Все новости

Британская полиция раскрыла новые детали о нападении на посла Украины

воскресенье, 14 апреля 2019, 18:49

Злоумышленника, который несколько раз протаранил служебную машину посла Украины в Лондоне Натальи Галибаренко, признали психически больным.

Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Уточняется, что 40-летнего мужчину отправят на лечение.

Напомним, в субботу, 13 апреля, состоялось умышленное нападение на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, который стоял припаркованным у здания посольства.

Инцидент произошел возле дороги Холланд-парк в районе Кенсингтон. Полиция оцепила обе стороны дороги. По словам одного из очевидцев, неизвестный совершил около 10 выстрелов из своего автомобиля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский актер Артем Мануйлов рассказал о нападении на него в автобусе в Варшаве, когда он разговаривал по телефону с женой на украинском языке.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Без свежей еды и с политической разрухой - британский политолог о сценариях Brexit

Приструнить Россию: как НАТО может изменить баланс сил в Черном море

Тупиковый Brexit: есть ли у Велико­британии шанс разойтись с Евросоюзом по любви

Судьба Brexit: кто вытащит Велико­британию из сыпучего песка

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: