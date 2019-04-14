Британская полиция раскрыла новые детали о нападении на посла Украины

Злоумышленника, который несколько раз протаранил служебную машину посла Украины в Лондоне Натальи Галибаренко, признали психически больным.

Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Уточняется, что 40-летнего мужчину отправят на лечение.

Напомним, в субботу, 13 апреля, состоялось умышленное нападение на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, который стоял припаркованным у здания посольства.

Инцидент произошел возле дороги Холланд-парк в районе Кенсингтон. Полиция оцепила обе стороны дороги. По словам одного из очевидцев, неизвестный совершил около 10 выстрелов из своего автомобиля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский актер Артем Мануйлов рассказал о нападении на него в автобусе в Варшаве, когда он разговаривал по телефону с женой на украинском языке.