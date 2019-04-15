Возле собора Парижской Богоматери собрались тысячи людей: новые фото и видео

Неподалеку от горящего собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) в центре Парижа собираются тысячи людей.

Об этом сообщается в Telegram канале "Проект Сноб".

Как отмечается, люди на площади Сан-Мишель держатся за руки и поют.

"Здесь, наверное, тысячи людей, на остров Сите не пускают. Я нахожусь на площади Сан-Мишель. Люди негромко поют, некоторые держатся за руки", – сообщает корреспондент издания с места событий.

Отметим, о жертвах и пострадавших в пожаре не сообщается. Пожарные продолжают бороться с огнем и пытаются сохранить то, что осталось от собора.

Собор Парижской Богоматери - одна из известнейших символов Парижа и мировая достопримечательность. Также является важнейшим памятником средневековой готической архитектуры. Возводился в период 1163—1345 годов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 15 апреля, в столице Франции, Париже, загорелся собор Парижской Богоматери.